Белгородец похитил 9500 рублей с чужого банковского счета

Место нахождения телефона в настоящее время устанавливается. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В УМВД России по Белгороду обратилась 54-летняя местная жительница, которая сообщила, что с ее счета пропало 9500 рублей. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник нашел на одной из остановок мобильник и с его помощью перевел деньги с чужого счета на свой. Место нахождения телефона в настоящее время устанавливается.

В соответствии с п. «г» ч.3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная с банковского счета) подозреваемому грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.