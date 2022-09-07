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Общество7 сентября 2022 6:02

В Белгородской области до 22 сентября продлили «желтый» уровень террористической опасности

Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков
Алексей СЕРГУНИН
По словам Вячеслава Гладкова, это вынужденная мера. Фото из социальной сети Вячеслава Гладкова.

По словам Вячеслава Гладкова, это вынужденная мера. Фото из социальной сети Вячеслава Гладкова.

При установлении высокого «желтого» уровня террористической опасности правоохранительными органами, органами государственной власти Белгородской области, органами местного самоуправления принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности граждан, общества и государства, в условиях угрозы совершения террористического акта.

- Все эти меры необходимы в текущих условиях, - написал в своем телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Напомним, что «желтый» уровень действует в регионе с 11 апреля. Белгородцам рекомендуют быть бдительными. Обо всех подозрительных людях и предметах следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы или в службу «112».