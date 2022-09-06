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Общество6 сентября 2022 15:06

В Белгородском районе выявили бешенство у собаки

Случаи смертельного вируса в этом году участились
Наталия ИЛЮШНИКОВА
В Белгородской области участились случаи бешенства.

В Белгородской области участились случаи бешенства.

Фото: "КП" Архив

Белгородской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» у собаки выявлено бешенство. Заболевший питомец отказался от корма и воды, проявлял агрессию, у животного появились судороги.

По данным Россельхознадзора, в регионе с начала года для диагностики бешенства было доставлено 110 проб патологического материала от разных животных. 17 из них дали положительный результат. Чаше всего вирус проявлялся у крупного рогатого скота – 5 случаев. Среди домашних кошек и собак – 7 случаев, у животных дикой фауны – 4, один случай бешенства у мелкого рогатого скота.

Количество подтвержденных случаев бешенства по сравнению с прошлым годом увеличилось. Специалисты рекомендуют не пренебрегать профилактическими прививками животных против смертельного вируса.