В Белгородском районе выявили бешенство у собаки

В Белгородской области участились случаи бешенства. Фото: "КП" Архив

Белгородской испытательной лабораторией ФГБУ «ВНИИЗЖ» у собаки выявлено бешенство. Заболевший питомец отказался от корма и воды, проявлял агрессию, у животного появились судороги.

По данным Россельхознадзора, в регионе с начала года для диагностики бешенства было доставлено 110 проб патологического материала от разных животных. 17 из них дали положительный результат. Чаше всего вирус проявлялся у крупного рогатого скота – 5 случаев. Среди домашних кошек и собак – 7 случаев, у животных дикой фауны – 4, один случай бешенства у мелкого рогатого скота.

Количество подтвержденных случаев бешенства по сравнению с прошлым годом увеличилось. Специалисты рекомендуют не пренебрегать профилактическими прививками животных против смертельного вируса.