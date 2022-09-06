7 сентября на Белгородчине похолодает до +1 градуса

В Белгороде ночью от 4 до 6 градусов выше ноля, днем +15+17 градусов. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 7 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков. Ветер западный ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем +12+17 градусов. В Белгороде ночью от 4 до 6 градусов выше ноля, днем +15+17 градусов.

В связи с резким понижением температуры воздуха Главное управление МЧС России по Белгородской области настоятельно рекомендует соблюдать правила пожарной безопасности. При использовании обогревателя помните, что большое количество пожаров, которые случаются в быту, происходят в результате нарушения правил эксплуатации электронагревательных приборов. Не используйте для обогрева жилья газовые плиты. Не перегружайте сеть мощными электроприборами и, выходя из дома, не забывайте отключать их из сети.

Любителям осенней рыбалки напоминаем: во избежание несчастных случаев рекомендуется рыбачить, не отходя далеко от берега, сообщив родным и близким перед уходом о предполагаемом месте рыбной ловли и уточнив время возвращения с рыбалки.

Водителям рекомендует снижать скорость движения, быть осторожными и внимательными за рулём, строго соблюдать правила дорожного движения. Управляя автомобилем, не допускайте резкости при торможении, разгоне и повороте. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.