Белгородец до смерти избил своего собутыльника из-за украденной ТВ приставки

42-летнему жителю Губкинского городского округа по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) грозит до 15-ти лет лишения свободы.

По версии следствия, 4 сентября этого года подозреваемый пришел в дом к своему знакомому в поселке Заповедный Губкинского горокруга, который в компании распивал спиртное. По имеющейся у него информации, хозяин ранее похитил у его приятеля телевизионную приставку. В ходе выяснения отношений, находящийся в нетрезвом состоянии подозреваемый, нанес похитителю не менее восьми ударов кулаками по голове и туловищу. 40-летний потерпевший скончался на месте происшествия от отека головного мозга, развившегося вследствие причиненной открытой черепно-мозговой травмы.

Подозреваемый находится под стражей. Ему предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.