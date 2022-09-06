25-летний белгородец связал свою девушку и ее мать

Алексеевский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Белгородской области возбуждил уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Алексеевки по п. «ж» ч.2 ст.127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух лиц).

По версии следствия, подозреваемый проживал с девушкой, которая решила прекратить с ним отношения. В один из дней прошлого месяца она с матерью поехала к подозреваемому забрать вещи. Пустив их в квартиру, молодой человек закрыл дверь, спрятал ключ, связал сначала мать, затем дочь, обещая отпустить, если девушка вернется.

Через непродолжительное время подозреваемый освободил женщину, и она смогла покинуть квартиру. О произошедшем потерпевшая сообщила в правоохранительные органы. Прибыв в квартиру, сотрудники полиции освободили 23-летнюю потерпевшую. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.