Ревнивая белгородка сожгла дом своего сожителя

Даме грозит до пяти лет лишения свободы. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

4 сентября около 16:00 из Единой дежурно-диспетчерской службы в полицию Старого Оскола поступило сообщение о возгорании жилого дома. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что причиной возгорания стал поджог. Деревянный дом, принадлежащий 37-летнему местному жителю, был практически полностью уничтожен огнем.

После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемой и задержали ее. Ею оказалась 28-летняя оскольчанка - сожительница хозяина домовладения. По предварительным данным, женщина подожгла свой халат и бросила его в дом, когда в нем никого не было. Причиной такого поступка стала ревность. Ущерб, причиненный потерпевшему, оценивается в сумму около 800 тысяч рублей.

В соответствии с ч. 2 ст.167 УК РФ (Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога) даме грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.