Свыше 137 тысяч белгородцев победили ковид

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 459 человек заболели, а выздоровели – 395.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 142 885 пациентов, выздоровели – 137 062, умерли – 2 283. Сейчас из 273-х госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее число госпитализированных было на девять человек меньше.

Отметим, что 4 сентября в нашем регионе заболели 442 человека, а выздоровели – 387. А 3 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 432 к 456-ти.