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Общество6 сентября 2022 10:11

Белгородка обратилась к губернатору с жалобой на очереди в шестой поликлинике

Глава региона заверил, что минздрав проверит информацию
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Вячеслав Гладков пообещал решить вопрос с очередями в поликлинике.

Вячеслав Гладков пообещал решить вопрос с очередями в поликлинике.

Белгородка во время прямого эфира «10 вопросов губернатору» пожаловалась на работу поликлиники № 6. Женщина рассказала, что пациентов с симптомами ОРВИ и высокой температурой принимаю в порядке живой очереди. Больных много и им приходится стоять больше двух часов.

Вячеслав Гладков заявил, что поручит министру здравоохранения региона Андрею Иконникову выехать с проверкой в медицинское учреждение во вторник, 6 сентября. Если информация о больших очередях подтвердится, то будут приняты все меры по разведению потоков.