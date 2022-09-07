За сутки в Белгородской области сгорело три автомобиля

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Днем 5 сентября в Белгороде на проспекте Богдана Хмельницкого загорелся «Рено Сандеро». Огонь полностью уничтожил моторный отсек автомобиля. По предварительным данным, к возгоранию могла привести неисправность электрооборудования транспортного средства.

Еще один случай произошел в поселке Разумное Белгородского района. Около 3 часов ночи поступило сообщение о возгорании автомобиля «Мазда СХ 5». Огонь полностью повредил моторный отсек и приборную панель, а также обшивку передней части транспорта. К тому же досталось и стоящей рядом «Шкоде» - от пожара пострадала задняя часть транспортного средства.

МЧС регаона напоминает: в случае происшествия звоните по Единому телефону пожарных и спасателей «101» или Единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112». Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по Белгородской области – 8 (4722) 39-99-99.