Белгородцы пожаловались губернатору на самосвалы со шлаком

Белгородцы задыхаются от промышленной пыли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время прямой линии в понедельник, 5 сентября, жители Старооскольского городского округа пожаловались Вячеславу Гладкову на грузовики, которые водят шлак. Самосвалы перевозят промышленные отходы в неприкрытых кузовах, отчего вся пыль разлетается по воздуху. В районе села Обуховка задыхаются от этого.

- Если видите машину, едущую без полога, прошу зафиксировать это. Самое простое – на телефон. Потом предоставить материалы в органы внутренних дел, а лучше в ГИБДД. Машина и предприятие точно будут оштрафованы, - сказал Гладков.

Глава региона также отметил, что перевозки отходов в таком виде запрещены законом.