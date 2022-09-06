5 сентября в Белгородской области с дороги вылетели две машины

После ДТП водитель автомобиля и его пассажирка были доставлены в лечебное учреждение. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 5 сентября, в 8:50 на 22 км автодороги «Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол» 25-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота Марк», вылетел с дороги, и перевернулся в правом кювете по ходу движения. В результате ДТП 32-летний пассажир получил телесные повреждения.

В этот же день, по предварительным данным, в 14:10 на 174 км автодороги «Белгород – М-4«Дон» - Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск» 45-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21099», нарушил правила расположения машины на проезжей части. В итоге он съехал в левый по ходу движения кювет, где в результате перевернулся.

После ДТП водитель автомобиля и его пассажирка были доставлены в лечебное учреждение. Личность пассажирки устанавливается. Водителя в прошлом году лишали прав за отказ от прохождения медосвидетельствования. В этот раз у него взяли кровь на химико-токсикологическое исследование. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.