Житель Белгорода похитил велосипед из незакрытого тамбура

В отдел полиции №1 УМВД России по Белгороду обратилась 36-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже принадлежащего ей велосипеда. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель.

По предварительным данным, мужчина ходил по подъездам в поисках наживы. Заметив приоткрытую дверь тамбура, белгородец проник в помещение, где нашел велосипед. Похитив его, злоумышленник скрылся. Сумма причиненного ущерба, по предварительным оценкам, составила около восьми тысяч рублей. Позже он продал велосипед, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба) мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.