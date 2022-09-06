Белгородец через приоткрытое балконное окно обворовал квартиру

Добычей злоумышленника стали миксер, зимняя куртка, портативный аккумулятор и телевизор. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Белгороду обратился 32-летний мужчина. Он сообщил, что из его квартиры пропало имущество на сумму около 24 тысяч рублей. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель.

По предварительным данным, злоумышленник ходил по улицам областного центра в поисках наживы. Заметив приоткрытое окно балкона на первом этаже, он проник в чужую квартиру. Его добычей стали миксер, зимняя куртка, портативный аккумулятор и телевизор. Миксер подозреваемый подарил впоследствии своей матери, остальное оставил себе.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.