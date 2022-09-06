За кражу охотничьих ружей жителям Белгородской области грозит до 12 лет тюрьмы

По версии следствия, 18-летний, ранее неоднократно судимый за преступления против собственности, подозреваемый и его 17-летний приятель решили похитить огнестрельное оружие, чтобы впоследствии продать его. Утром 31 августа этого года они проникли в дом жителя села Макешкино, и, воспользовавшись отсутствием хозяина, похитили два охотничьих ружья и патроны к ним.

18-летнему подозреваемому предъявлено обвинение в совершении особо тяжкого преступления. По ходатайству следствия он заключен под стражу. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Белгородской области.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия, совершенное группой лиц по предварительному сговору) злоумышленникам грозит до 12-ти лет лишения свободы.