6 сентября в Белгородской области похолодает до +2 градусов

Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 6 сентября на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков. Ветер северный ночью 3-8 м/с, днём 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-7 градусов тепла, днем от 11 до 16 градусов выше ноля. В Белгороде ночью +4+6 градусов, днем от 13 до 15 градусов тепла.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает белгородцам: следите за исправностью электропроводки, и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не жгите траву и мусор вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов. Если вы заметили возгорание сухой травянистой растительности, не оставайтесь равнодушными. Попробуйте самостоятельно потушить его, закидав песком, землей или залив водой!

Во время нахождения на осенней рыбалке не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки.

Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах: заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, воздержитесь от опасных и резких маневров. В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.