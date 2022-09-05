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Происшествия5 сентября 2022 13:13

Белгородцу грозит два года лишения свободы за поддельную справку

Молодой человек ручкой исправил прошлогодний документ
Наталия ИЛЮШНИКОВА
За "липовую" справку белгородец может сесть на два года.

За "липовую" справку белгородец может сесть на два года.

Фото: "КП" Архив

За изготовление поддельной справки в отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Сообщение о сомнительном медицинском заключении на получение водительского удостоверения поступило от сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД.

По предварительным данным, 20-летний житель Белгорода обратился в МРЭО ГИБДД, чтобы получить права, но медицинское обследование проходить не захотел. Молодой человек решил исправить дату в прошлогодней справке ручкой и «липовый» документ предоставил в ведомство.

Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.