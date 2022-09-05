Белгородцу грозит два года лишения свободы за поддельную справку

За "липовую" справку белгородец может сесть на два года. Фото: "КП" Архив

За изготовление поддельной справки в отношении жителя областного центра возбуждено уголовное дело. Сообщение о сомнительном медицинском заключении на получение водительского удостоверения поступило от сотрудников межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД.

По предварительным данным, 20-летний житель Белгорода обратился в МРЭО ГИБДД, чтобы получить права, но медицинское обследование проходить не захотел. Молодой человек решил исправить дату в прошлогодней справке ручкой и «липовый» документ предоставил в ведомство.

Теперь молодому человеку грозит до двух лет лишения свободы. Ему избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.