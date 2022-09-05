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Общество5 сентября 2022 13:20

Белгородский арбуз признан самым сладким на всероссийском конкурсе «Агробатл»

Фермер из Корочанского района вырастил арбуз весом 64,5 кг
Алексей СЕРГУНИН
Белгородский арбуз - второй слева.

Белгородский арбуз - второй слева.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В «Агробатле» наш земляк участвует уже в четвёртый раз. В этом году конкурс проходил в Ставропольском крае. Арбуз весом 64,5 кг занял второе место, уступив астраханскому весом 70 кг. На третьем месте – конкурсант из Краснодарского края (62 кг).

В то же время по сладости корочанский арбуз занял первое место с показателем 13,05 Брикс. Каждый раз белгородец бьёт собственные рекорды. В прошлом году фермер представил на конкурс 59-килограммовый арбуз сладостью 12 Брикс. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.