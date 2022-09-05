Более 142 тысяч белгородцев заболели ковидом

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один ни пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 442 человека заболели, а выздоровели – 387.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 142 426 пациентов, выздоровели – 136 667, умерли – 2 283. Сейчас из 264-х госпитализированных восемь человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Днем ранее число госпитализированных было на 13 человек меньше.

Отметим, что 3 сентября в нашем регионе заболели 456 человек, а выздоровели – 432. А 2 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 498 к 449-ти.