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Происшествия5 сентября 2022 11:47

В Белгородской области на пожаре погиб пожилой мужчина

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 45 пожаров, 11 из них в жилых помещениях
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Пожилой мужчина погиб на пожаре в Белгородской области. Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Пожилой мужчина погиб на пожаре в Белгородской области. Фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

С сообщением о возгорании жилого дома в хуторе Костевка Новооскольского городского округа в службу спасения позвонили соседи. Происшествие случилось вечером 4 сентября.

Прибыв на место, пожарные увидели, что огнем охвачен весь дом. Соседи сообщили, что в помещении может находиться мужчина. Огнеборцы незамедлительно приступили к тушению пожара и поиску человека. К сожалению, в одной из комнат они обнаружили пожилого местного жителя 1946 года рождения. По предварительным данным, причиной возгорания мог стать недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

Также за прошедшую неделю горели жилые помещения в Старом Осколе, Ивнянском районе, Яковлевском горокруге и Губкине. На месте происшествий обошлось без жертв.