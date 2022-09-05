В Белгородском районе откопали фрагменты советского танка Т-34

фото: пресс-служба МЧС России по Белгородской области.

Необычную находку на поле в Стрелецком Белгородского района обнаружил тракторист. В субботу, 3 сентября, он проводил глубинную вспашку и на глубине 40 см наткнулся на металлический предмет, который уходил в землю.

Белгородец попытался его откопать, но прекратил раскопки, как только увидел предмет, похожий на боеприпас предмета времен Великой Отечественной войны. Мужчина сразу же вызвал сотрудников МЧС. Взрывотехники извлекли из земли найденные снаряды и идентифицировали эти находки как два артиллерийских снаряда 76 мм. А после обследовали территорию.

По мере проведения раскопок, взрывотехники обнаружили бортовой редуктор и башню от советского танка Т-34. Предположительно, в танк попал вражеский снаряд, и фрагменты разлетелись в разные стороны.

Как сообщили в пресс-службе МЧС региона, дальше с уникальной находкой весом около 1,5 тонн будет работать поисковый отряд Белгородской области. Снаряды, обнаруженные на месте вызова, взрывотехники обезвредили и ликвидировали на специальном полигоне.