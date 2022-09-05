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Общество5 сентября 2022 11:21

За 3 и 4 сентября в Белгородской области 41 водитель попался на пьяной езде

Трое из них повторно сели за руль в нетрезвом виде
Алексей СЕРГУНИН
За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 80 водителей.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 80 водителей.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции выявили 1592 нарушения ПДД. От управления отстранен 41 нетрезвый либо отказавшийся от прохождения медосвидетельствования водитель, а также 15 ранее лишенных права управления. Трое водителей повторно сели за руль в нетрезвом состоянии.

Отдельное внимание по-прежнему уделяется профилактике наездов на пешеходов. По фактам непредоставления преимущества пешеходам составлено 95 административных материалов. В отношении пешеходов, допустивших переход в неустановленном месте – 188 материалов, и девять - за отсутствие светоотражающих элементов в темное время суток вне населенных пунктов.

За несоблюдение правил перевозки несовершеннолетних к ответственности привлечено 80 водителей. Было выявлено также 27 правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения, и 63 - связанных с проездом на запрещающий сигнал светофора. За нарушение светопропускной способности автостекол привлечено к ответственности 73 автомобилиста. За управление транспортными средствами с техническими неисправностями – 160.