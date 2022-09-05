«Белгород в цвету» посетили свыше 600 тысяч человек

Минувший фестиваль побил сразу несколько рекордов. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

«Белгород в цвету», прошедший в региональном центре со 2 по 4 сентября, побил сразу несколько рекордов. Так, в этом году на фестивальных площадках побывали более 600 тысяч человек. При этом, судя по счётчикам, установленным на входах на Соборную площадь, представления всемирно известного театра «Геликон-опера» 2 и 3 сентября посетили около 15 тысяч человек.

К слову, телевизионные трансляции гастролей «Геликон-оперы» в Белгороде тоже стали своего рода рекордными - по количеству просмотров. Благодаря поддержке информационных партнёров фестиваля трансляция спектакля «Евгений Онегин» на данный момент набрала уже 590 тысяч просмотров, а трансляция Оперного бала – более 703 тысяч просмотров на площадках разных социальных сетей.