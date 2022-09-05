В Белгородской области в ДТП пострадала пассажирка такси

В Старом Осколе столкнулись две «Лады». Фото: с сайта УМВД России по Белгородской области.

В воскресенье, 4 сентября, в городе Старом Осколе на улице Майская около шести часов вечера произошло ДТП. По предварительным данным, 22-летний водитель «Лады Гранты» на нерегулируемом перекрестке при выезде со второстепенной дороги не пропустил двигавшийся по главой автомобиль такси той же марки под управлением 21-летнего автомобилиста. Результатом стало столкновение. Не обошлось без пострадавших.

- В ДТП получила травмы 42-летняя пассажирка автомобиля такси, - сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Белгородской области.