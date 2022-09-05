Белгород получил новый сорт сирени

Сорт сирени имеет мажентовый цвет, или цвет фуксии. Фото: пресс-служба администрации Белгорода.

На открытии фестиваля «Белгород в цвету» саженец вручил мэру областного центра Антону Иванову директор главного ботанического сада им. Цицина РАН Владимир Упелиек. Размер цветка составляет более 4 см, соцветия – около 30 см. Сорт сирени имеет мажентовый цвет, или цвет фуксии.

- Растения вечны, они создают историю города, - отметил Владимир Упелиек. - Чем больше вы высадите этой красоты, тем больше будут помнить потомки.

Принимая растение, мэр отметил, что это очень важное растение для города - цветок Победы.

- Вместе с горожанами подумаем, где его посадить, чтобы создать сиреневый сад «Красы Белогорья, - поделился планами Антон Иванов.