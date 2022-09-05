МХК «Белгород» дважды победил в Липецке

Следующие товарищеские игры наша команда проведёт 7 и 8 сентября в Белгороде против "Брянска". Фото со страницы МХК "Белгород" в VK.

На льду липецкого ДС «Звездный» местный одноименный МХК провел два контрольных матча с «Белгородом». В обеих встречах победили гости. В первой игре потребовался овертайм (2:1), во второй сильнейшего выявили в основное время (3:1).

Точными бросками в составе МХК «Белгород» отметились: Шаров (по разу в каждой встрече), Митюрев, Ерышкин и Евсиков. Следующие товарищеские игры наша команда проведёт 7 и 8 сентября в Белгороде против "Брянска". Начало матчей в 16:30 и 10:00 соответственно.

Как сообщалось ранее, белгородский «Салют» проиграл в Калуге. Отставание от лидера возросло до восьми очков. В десятом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 10 сентября дома с «Коломной» (шестое место, 12 очков при игре в запасе).