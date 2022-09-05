Белгородец поломал ребра брянскому собутыльнику

В ОМВД России по Прохоровскому району от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с телесными повреждениями поступили 38-летний житель Брянска и 33-летний житель Яковлевского городского округа. Во время проверки участковые установили, что мужчины накануне отдыхали в одной компании и пострадали в ходе конфликта, которым завершилось продолжительное застолье. Одного из них на следующее утро в подъезде дома обнаружили жильцы, которые и вызвали скорую помощь. Второму обратиться в больницу помогли прохожие.

Медики установили, что у жителя Брянска сломаны ребра и повреждено легкое. По подозрению в причинении ему телесных повреждений сотрудниками полиции задержан 48-летний местный житель. В соответствии с ч.1 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) белгородцу грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Второй мужчина, пострадавший в ходе конфликта, еще находится на лечении. Степень тяжести вреда, причиненного его здоровью, и обстоятельства получения телесных повреждений устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.