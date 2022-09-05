3 сентября на белгородских дорогах погибли два человека

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

По предварительным данным, 3 сентября, в 16:00 34-летний водитель, управляя автомобилем «БМВ 525», в районе дома №10 по ул. Тимирязева в Алексеевке наехал на 38-летнего мужчину, переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

В этот же день, в 21:10, по предварительным данным, 25-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген Поло», в районе дома № 6 на проспекте Николая Шевченко микрорайона Рождественский в Старом Осколе набрал слишком высокую скорость. Он наехал на бордюр, после чего машина перевернулась. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.