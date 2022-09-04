В Белгороде юные участники фестиваля цветов получили награды

Юные конкурсанты получили заслуженные награды. фото: телеграм-канал Мэрии Белгорода.

В финальный день фестиваля «Белгород в цвету» юные участники конкурсной программы получили свои награды. Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри. Церемония награждения прошла на сцене в Центральном парке им. Ленина. В этом году работы в трех номинациях представили 250 ребятишек.

Конкурс «Аленький цветочек»

Лауреаты 3 степени: Гришин Илья, Мишнева Анна, Осетрова Дарья

Лауреаты 2 степени: Оганова Арина, Сотницкая Кира, Янчук Ксения

Лауреаты 1 степени: Ковалева Екатерина, Костенко Анастасия, Пересыпкин Максим

Конкурс «Улыбка в объективе»

Лауреаты 3 степени: Бандусяк Анна, Поманисочка Всеволод, Панина Анастасия, Колесников Арсений

Лауреаты 2 степени: Демин Добрыня, Лесина Анжелика, Саакян Виолетта, Гаврильченко Эмилия, Годовников Алексей, Зенов Кирилл

Лауреатами 1 степени: Пономарева Ева, Федяева Дарья

Конкурс детского дефиле «Сказочное перевоплощение»

Лауреаты 3 степени: Енина Елизавета, Севрюкова Екатерина, Жульев Елизар

Лауреаты 2 степени: Дмитриева Полина, Попкова Жанна

Лауреаты 1 степени: Карповская Виктория, Селюкова Анастасия.