В Белгороде юные участники фестиваля цветов получили награды

Юные конкурсанты получили заслуженные награды. фото: телеграм-канал Мэрии Белгорода.
В финальный день фестиваля «Белгород в цвету» юные участники конкурсной программы получили свои награды. Работы конкурсантов оценивало профессиональное жюри. Церемония награждения прошла на сцене в Центральном парке им. Ленина. В этом году работы в трех номинациях представили 250 ребятишек.
Конкурс «Аленький цветочек»
Лауреаты 3 степени: Гришин Илья, Мишнева Анна, Осетрова Дарья
Лауреаты 2 степени: Оганова Арина, Сотницкая Кира, Янчук Ксения
Лауреаты 1 степени: Ковалева Екатерина, Костенко Анастасия, Пересыпкин Максим
Конкурс «Улыбка в объективе»
Лауреаты 3 степени: Бандусяк Анна, Поманисочка Всеволод, Панина Анастасия, Колесников Арсений
Лауреаты 2 степени: Демин Добрыня, Лесина Анжелика, Саакян Виолетта, Гаврильченко Эмилия, Годовников Алексей, Зенов Кирилл
Лауреатами 1 степени: Пономарева Ева, Федяева Дарья
Конкурс детского дефиле «Сказочное перевоплощение»
Лауреаты 3 степени: Енина Елизавета, Севрюкова Екатерина, Жульев Елизар
Лауреаты 2 степени: Дмитриева Полина, Попкова Жанна
Лауреаты 1 степени: Карповская Виктория, Селюкова Анастасия.