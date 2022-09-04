Свыше 136 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

Сейчас из 251-го госпитализированного пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе один пациент стал жертвой COVID-19. Это житель Губкинского городского округа 1958 года рождения, проходивший лечение в Чернянской ЦРБ. За это же время 456 человек заболели, а выздоровели – 432.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 141 984 пациента, выздоровели – 136 280, умерли – 2 283. Сейчас из 251-го госпитализированного пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных уменьшилось впервые за 19 дней.

Отметим, что 2 сентября в нашем регионе заболели 449 человек, а выздоровели – 498. А 1 сентября соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 503 к 463-м.