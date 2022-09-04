Белгородский «Салют» проиграл в Калуге

С учетом поражения от тамбовского «Спартака» в Кубке России (1:3) «Салют» проиграл второй матч кряду. Фото: ФК «Салют Белгород», ВКонтакте.

Вчера, 3 сентября, в матче девятого тура второй лиги в группе 3 белгородский «Салют» встречался в Калуге с местным одноименным клуб. Встреча вызывала повышенный интерес, так как хозяева занимали первое промежуточное место, а гости – второе. При этом дистанция между командами составляла пять очков. В этой связи поражение белгородцев значительно ухудшало их шансы на статус зимнего чемпиона. Поэтому в такой ситуации ничья вряд ли бы огорчила «Салют», но «Калуга» добилась победы. Исход матча решил точный удар Дмитрия Гузя на 25-й минуте. Итоговый счет – 1:0 в пользу «Калуги».

С учетом поражения от тамбовского «Спартака» в Кубке России (1:3) «Салют» проиграл второй матч кряду. В последний раз подобное с нашими парнями происходило в апреле этого года, когда поочередно белгородцы проиграли двум московским клубам – на выезде «Строгино» (2:4) и дома «Родине» (0:1).

«Салют»: Ковалев, Ивантеев, Мастеров, Крикуненко, Кудреватый (Жилмостных, 78), Белобаев, Малахов (Сошников, 89), Дудайти (Дегтярев, 78), Бояркин (Матвевнин, 65), Дёгтев, Канищев (Сухов, 65).

После вчерашнего игрового дня в подгруппе 2 лидирует «Калуга» с 25-ю очками. Далее следуют «Салют» - 17 баллов. В десятом туре подопечные Виктора Навоченко сыграют 10 сентября дома с «Коломной» (шестое место, 12 очков при игре в запасе).