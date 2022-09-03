Белгородец обокрал сожительницу друга

В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по Белгороду обратилась 42-летняя местная жительница. Она сообщила о пропаже юбилейных монет и нетбука. После оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Старого Оскола.

По предварительным данным, злоумышленник приехал в Белгород погостить на несколько дней к своему приятелю - сожителю потерпевшей. В день отъезда после совместного застолья мужчина остался один в квартире потерпевшей. Его внимание привлекли хранившиеся в шкатулке юбилейные монеты и нетбук. Похитив их, злоумышленник скрылся. Нетбук он впоследствии продал за 2000 рублей, а вырученные деньги потратил.

В соответствии с ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража) злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.