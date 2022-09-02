Ночью 3 сентября в Белгородской области будет всего +1 градус тепла

Ожидается переменная облачность, без осадков. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 3 сентября на территории региона ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +1+6 градусов, днем от 15 до 20 градусов выше ноля. В Белгороде ночью 4-6 градусов тепла, днем от +17 до +19 градусов.

Главное управление МЧС России по Белгородской области призывает население позаботиться о пожарной безопасности: не жечь траву и мусор вблизи жилых помещений, хозяйственных построек и промышленных объектов. Своевременно очищать участки от горючих отходов, мусора и сухой травянистой растительности. Также специалисты советуют не перегружать электросеть мощными бытовыми приборами, не оставлять их надолго включенными и без присмотра. Перед уходом из дома желательно выключать все электрические приборы.

Во время рыбалки не забывайте о правилах поведения на водных объектах. Перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения. Водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах: заранее снижайте скорость движения, приближаясь к остановкам общественного транспорта и пешеходным переходам, воздержитесь от опасных и резких маневров.

В случае чрезвычайного происшествия звоните по телефону Службы спасения "112" или "101". Единый телефон доверия Главного Управления МЧС России по Белгородской области – (84722) 39-99-99.