Андрей Костин стал почетным профессором МГУ

Церемония вручения прошла 1 сентября во время торжественной лекции в День первокурсника. Вручая награду, ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что Андрей Костин получает почетное звание за вклад в развитие МГУ и создание новых научно-образовательных направлений.

Банк ВТБ и МГУ совместно реализуют целый ряд проектов, связанных с развитием научно-технологических центров и образовательных программ. Инициативы направлены на ускорение и повышение эффективности трансфера научных знаний и разработок в рыночные продукты и услуги. Успешно функционирует и совместно созданный фонд содействия развитию науки «Институт «Вега». Он способствует развитию человеческого капитала в условиях новой экономической реальности, а также созданию образовательных программ, прежде всего, в области вычислительной математики и кибернетики, отвечающих требованиям рынка.