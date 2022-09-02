Более 135 тысяч белгородцев вылечились от коронавируса

Сейчас из 237-ми госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По данным оперштаба Белгородской области по коронавирусу, за минувшие сутки в регионе ни один пациент не стал жертвой COVID-19. За это же время 463 человека заболели, а выздоровели – 503.

Всего с начала пандемии в Белгородской области коронавирусом заболели 141 079 пациентов, выздоровели – 135 350, умерли – 2 282. Сейчас из 237-ми госпитализированных пять человек находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ. Число госпитализированных растет 17-й день подряд.

Отметим, что 31 августа в нашем регионе заболели 457 человек, а выздоровели – 509. А 30 августа соотношение выздоровевших к заболевшим составляло 514 к 481-му.