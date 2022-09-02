Белгородка дважды ножом пырнула своего сожителя

Обидевшись на оскорбления в свой адрес, подозреваемая зашла на кухню, после чего вернулась оттуда с ножом и нанесла им мужчине два удара в живот. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В ОМВД России по Белгородскому району от сотрудников медицинского учреждения поступило сообщение о том, что к ним с ножевыми ранениями доставлен 38-летний мужчина. Полицейские установили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя сожительница потерпевшего.

По предварительным данным, незадолго до произошедшего у пары произошла ссора. 31 августа мужчина пришел домой к сожительнице, чтобы помириться. Общение они продолжили за распитием спиртных напитков. Во время застолья между сожителями вновь произошел конфликт. Обидевшись на оскорбления в свой адрес, подозреваемая зашла на кухню, после чего вернулась оттуда с ножом и нанесла им мужчине два удара в живот.

В соответствии с п. «з» ч.2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия) злоумышленнице грозит лишение свободы на срок до десяти лет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.