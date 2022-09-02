В Белгороде домушник перед кражей телевизора принял душ на месте преступления

Злоумышленник снял со стены телевизор и продал его. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Белгороде полиция поймала незадачливого домушника. Если бы за самую нелепую кражу давали премию, 32-летний мужчина вполне мог бы на нее претендовать.

С заявлением о совершении преступления в отдел полиции обратился 38-летний местный житель. Он рассказал, что из квартиры, которую он сдает посуточно, пропал телевизор. Причем уборщица застала предполагаемого вора в кровати. Испугавшись, тот, конечно же, убежал.

Подозреваемого нашли и задержали. По предварительным данным, злоумышленник прогуливался по подъездам в поисках наживы. Случайно ему удалось подслушать разговор, во время которого мужчина сообщил кому-то, что оставит ключ от входной двери в почтовом ящике. Подозреваемый сразу понял - ему улыбнулась удача. Дождавшись, когда хозяин уйдет, он взломал ящик, достал ключ и зашел в квартиру.

Вор, похоже, чувствовал себя, как дома, и ни в чем себе не отказывал. Сначала принял душ, потом снял со стены телевизор стоимостью 12 тысяч рублей и ненадолго отлучился, чтобы его продать. Затем он снова вернулся в квартиру и улегся спать. Утром незваного гостя разбудила женщина, которая пришла убираться. Прикинув перспективу, он ушел по-английски.

В пресс-службе УМВД области рассказали, что за квартирную кражу в отношении мужчины возбудили уголовное дело. За такое преступление можно на шесть лет попасть в тюремные апартаменты.