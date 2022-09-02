Белгородец обокрал 89-летнюю соседку

На днях в ОМВД России по Прохоровскому району обратилась 89-летняя жительница одного из сел. Пенсионерка сообщила, что из ее дома похитили деньги. После оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний ранее привлекавшийся к уголовной ответственности сосед женщины.

По предварительным данным, злоумышленник не раз обращался к пенсионерке с просьбой одолжить деньги и хорошо знал, где она хранит ключ от входной двери и кошелек. Получив во время очередного визита отказ, он подождал, когда соседка уйдет к племяннику, и залез в ее дом. Под подушкой мужчина нашел кошелек, из которого забрал 3000 рублей, после чего вернул его на прежнее место, оставив хозяйке 500 рублей. Уходя, злоумышленник запер за собой дверь. Часть похищенных денег у него изъяли.

В соответствии с п. «а» ч.3 ст.158 (Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище) мужчине грозит до шести лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Белгородской области.