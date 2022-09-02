Подарок от Металлоинвеста для губкинских первоклашек

В этом году ранцы выполнены в двух расцветках: ярко-синие – для мальчиков, розовые – для девочек.

Напомним, впервые вручение школьных ранцев первоклассникам состоялось в 2012 году по инициативе Лебединского горно-обогатительного комбината, входящего в компанию «Металлоинвест». За 11 лет их получили около 13 тысяч губкинских детей.

- Вручение ранцев от Металлоинвеста – стало замечательной традицией Губкина, – прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Александр Токаренко. – Первоклассники с нетерпением их ждут и искренне радуются такому подарку. Компания «Металлоинвест» заботится, чтобы наши дети были здоровыми и счастливыми, учились в комфортных условиях, развивались и с удовольствием получали знания.

В этом году на такие подарки ребятам Компания направила более 3,5 миллиона рублей в рамках программы социально-экономического партнёрства с правительством Белгородской области.

Ранцы соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Они изготовлены из современных материалов. Это делает их лёгкими (вес не более 700 граммов) и вместительными. Анатомическая спинка и широкие плечевые ремни оптимально распределяют нагрузку на позвоночник и формируют правильную осанку. Светоотражающие элементы делают заметным ребёнка на дорогах в тёмное время суток. В комплект также входят пенал и сумка для сменной обуви.