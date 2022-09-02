Белгородка просит власти помочь с ремонтом пострадавшего от удара молнии детсада

Жительница региона рассказала Вячеславу Гладкову о проблеме в детском саду, куда попала молния. Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

В прошлое воскресенье, 28 августа, по Белгородской области прогулялась непогода. Из-за грозы в регионе сгорели два дома и, как сообщают очевидцы, пострадал детский сад в селе Архангельское Шебекинского городского округа. По их словам, туда попала шаровая молния. Местная жительница попросила губернатора помочь с ремонтом.

- Прошу вас обратить внимание на Архангельский детский сад. После попадания туда молнии пострадал кабинет заведующей. Вышестоящее руководство управления образования города Шебекино лишь сказало сотрудникам наводить уборку - мыть стены, потолки. Но вы же понимаете, что гарь и копоть не так просто отмыть, требуется покраска потолков и стен, - написала главе региона женщина.

Она попросила губернатора отреагировать, как можно скорее. По словам жительницы села, родителям неудобно возить детей в другие садики.

- Наша область такие деньги выделяет на развлечения – концерты, салюты… Неужели нельзя выделить бригаду для устранения последствий в детском саду, - обратилась к главе региона женщина.

Губернатор отметил, что знает о проблеме и уже обсудил ее с главой городского округа.

- Не совсем все так, как вы пишете. Ситуация немножко сложнее. Вопрос заключается не только в том, чтобы покрасить стены, потолок... Есть ущерб несущим конструкциям. Глава мне обещал до вторника посчитать, сколько необходимо средств. Жду его. Конечно, будем помогать, потому что в резервном фонде Шебекинского городского округа на сегодняшний день возможности решить этот вопрос нет. Конечно, поможем, - пообещал Вячеслав Гладков.