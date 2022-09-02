Белгородка попросила губернатора организовать обучение детей из приграничных сел в соседних школах

Вячеслав Гладков пообещал помочь жителям приграничных сел в решении вопроса с обучением детей. Фото: с сайта губернатора и правительства Белгородской области.

На прямую линию «10 вопросов губернатору» обратилась жительница Вейделевского района. Она попросила организовать обучение детей из приграничных сел в соседних школах.

- Глава не реагирует на возмущения родителей, - сетует женщина.

Вячеслав Гладков пообещал, что вместе со своими подчиненными постарается решить проблему.

- Я надеюсь, что глава района меня слышит. На всякий случай поручение сейчас дам и своему заместителю. Конечно, нужно учесть мнение родителей. Мы договаривались, что если есть хотя бы малейшая возможность и согласие родителей, то детей из школ, которые находятся вдоль границы и временно сейчас не работают, нужно доставлять на автобусах в соседние учебные учреждения. Если это невозможно, тогда переходить на дистанционное обучение, но это все необходимо делать по согласованию с родителями, - отметил губернатор.