В Белгородской области девочка-подросток забеременела и вышла замуж

Двадцатилетний белгородец предстанет перед судом за интимную связь с несовершеннолетней. фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

В Яковлевском городском округе забеременела 15-летняя девочка. После того, как она встала на учет, медики уведомили о произошедшем правоохранителей. В итоге в отношении ее 20-летнего бойфренда возбудили уголовное дело.

За близкую связь с несовершеннолетней парню может грозить до четырех лет лишения свободы. Уголовное дело уже направили для рассмотрения в суд. Однако в пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что молодой человек женился на девушке. При наличии уважительных причин Семейный кодекс допускает вступление в брак по достижению шестнадцатилетнего возраста. Так что в соответствии с примечанием к инкриминируемой статье парень может быть освобожден от наказания.