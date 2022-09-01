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Происшествия1 сентября 2022 16:17

В Белгородской области подростка подозревают в непредумышленном убийстве

По версии следствия, после его удара 36-летний мужчина упал и получил смертельную травму
Анастасия Лемешко
Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении подростка. фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении подростка. фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

В Губкине 17-летний подросток в канун Дня знаний стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, преступление произошло около полуночи 29 августа на Центральной улице. В ходе конфликта молодой человек ударил нетрезвого незнакомца рукой по лицу. В результате 36-летний мужчина упал и стукнулся затылком об асфальт. Его доставили в больницу, где он на следующий день умер.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление – два года лишения свободы.