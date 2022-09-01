В Белгородской области подростка подозревают в непредумышленном убийстве

Региональный Следком возбудил уголовное дело в отношении подростка. фото: со страницы СУ СК России по Белгородской области в соцсети.

В Губкине 17-летний подросток в канун Дня знаний стал фигурантом уголовного дела. По версии следствия, преступление произошло около полуночи 29 августа на Центральной улице. В ходе конфликта молодой человек ударил нетрезвого незнакомца рукой по лицу. В результате 36-летний мужчина упал и стукнулся затылком об асфальт. Его доставили в больницу, где он на следующий день умер.

В пресс-службе СУ СК России по Белгородской области сообщили, что в отношении юноши возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Максимальное наказание, предусмотренное за такое преступление – два года лишения свободы.