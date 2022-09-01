Доцент белгородского мединститута стал лучшим оториноларингологом страны

Фото из личного архива Владимира Шутова.

Владимир Шутов доцент кафедры госпитальной хирургии медицинского института НИУ «БелГУ» – главный внештатный специалист-оториноларинголог Минздрава региона и заведующий оториноларингологическим отделением Белгородской ОКБ Святителя Иоасафа. Во Всероссийском конкурсе «Лучший врач» он занял второе место.

В настоящее время Владимир Шутов преподает студентам. Кандидат медицинских наук написал более 50 научных трудов, как эксперт в области оториноларингологии сотрудничает с ведущими федеральными медцентрами.

Как хирург он внедряет в своем отделении передовые технологии и проводит высокотехнологичные операции. В 2021 году он стал первым, кто провел в России операцию на гортани с использованием технологии 3D-визуализации. Такой метод позволяет визуализировать анатомические структуры в объемном изображении высокого качества с точной фокусировкой и сверхвысокой детализацией операционного поля.