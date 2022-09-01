Объем заявок на льготную ипотеку для строительства загородных домов превысил 10 миллиардов рублей

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Льготная программа позволяет привлечь финансирование для строительства частного дома тем, кто планирует выполнить большинство работ самостоятельно.

- Частное домостроение в России обладает значительным потенциалом. По оценкам ВЦИОМ и ДОМ.РФ, сегодня около трети желающих приобрести свой дом в ипотеку не хотят привлекать к процессу профессиональных застройщиков. Поэтому в начале августа были распространены условия ипотеки с господдержкой на строительство частных домов и покупку участка для самостоятельного возведения недвижимости, – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.