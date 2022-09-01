В Белгородскую область пришло похолодание

Первые дни осени принесли в Белгород похолодание. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

После жаркого августа в Белгородской области начало холодать. Осень в этом году пришла строго по календарю. Температура заметно снизилась уже 1 сентября. Судя по прогнозам, такая тенденция сохранится и в ближайшие дни.

В пятницу, 2 сентября, в регионе ожидается переменная облачность. Осадков синоптики белгородцам не обещают. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью ожидается всего +7…+9 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +18…+20 градусов.