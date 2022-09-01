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Спорт1 сентября 2022 12:27

Белгородская шахматистка выиграла мемориал Виктора Корчного

Турнир в Санкт-Петербурге являлся этапом Кубка России
Алексей СЕРГУНИН
Елизавета Дорохина (справа). Фото со страницы Федерации шахмат Белгородской области в VK.

Елизавета Дорохина (справа). Фото со страницы Федерации шахмат Белгородской области в VK.

В городе на Неве финишировал мемориал Виктора Корчного – 4-кратного чемпиона СССР и дважды претендовавшего на мировую корону. Соревнования являлись этапом Кубка России по шахматам.

Белгородскую область на турнире с участием 278-ми шахматистов представляла уроженка Губкина Елизавета Дорохина. Воспитанница Валерия Филатова набрала шесть очков, заняла 41-е место, став лучшей среди женщин.

Как сообщалось ранее, белгородка Мария Груздова выиграла Спартакиаду учащихся России по тяжелой атлетике. По сумме рывка и толчка она подняла 200 кг.

Тем временем, белгородский «Салют» вылетел из Кубка России. Подопечные Виктора Навоченко капитулировали в Тамбове.