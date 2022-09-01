Белгородка Мария Груздова выиграла Спартакиаду учащихся России по тяжелой атлетике

В СК СКО «Смена» в селе Сукко (Краснодарский край) завершились финальные соревнования по тяжелой атлетике в рамках XI летней Спартакиады учащихся России.

В весовой категории до 81 кг уверенную победу праздновала белгородская спортсменка Мария Груздова. По сумме рывка и толчка она подняла 200 кг. У серебряной призерки Дарьи Лукояновой (Нижегородская область) – 167 кг, у бронзовой Алины Бесперстной (Краснодарский край) – 151.

Как сообщалось ранее, белгородский «Салют» вылетел из Кубка России. Подопечные Виктора Навоченко капитулировали в Тамбове.

Тем временем, белгородцы заняли пять призовых мест на чемпионате России по спортивному туризму. Турнир прошел в поселке Листвянка (Иркутская область) на берегу озера Байкал.