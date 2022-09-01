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Общество1 сентября 2022 14:14

Белгородка пожаловалась губернатору на отсутствие антисептиков на входах в поликлиники

Глава региона пообещал, что ситуацию исправят
Анастасия Лемешко
В белгородские поликлиники вернут антисептики.

В белгородские поликлиники вернут антисептики.

Фото: Екатерина ПАПАКИНА

На прямую линию к Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона с вопросом о том, почему на входах в поликлиники не стало антисептиков. По мнению женщины, сейчас наличие дезинфицирующих средств в медучреждениях весьма актуально. Губернатор отметил, что согласен с такой позицией.

- Никаких распоряжений по сокращению затрат нет. Дал поручение. Завтра специально обученный человек проедет, посмотрит. Там, где убрали, отругаем и восстановим, - пообещал Вячеслав Гладков.

В Белгородской области с лета наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Медики рекомендуют пройти вакцинацию. В регион недавно поступило более 300 тысяч комплектов «Спутник V».