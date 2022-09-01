Белгородка пожаловалась губернатору на отсутствие антисептиков на входах в поликлиники

В белгородские поликлиники вернут антисептики.
Фото: Екатерина ПАПАКИНА
На прямую линию к Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона с вопросом о том, почему на входах в поликлиники не стало антисептиков. По мнению женщины, сейчас наличие дезинфицирующих средств в медучреждениях весьма актуально. Губернатор отметил, что согласен с такой позицией.
- Никаких распоряжений по сокращению затрат нет. Дал поручение. Завтра специально обученный человек проедет, посмотрит. Там, где убрали, отругаем и восстановим, - пообещал Вячеслав Гладков.
В Белгородской области с лета наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Медики рекомендуют пройти вакцинацию. В регион недавно поступило более 300 тысяч комплектов «Спутник V».