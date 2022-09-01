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Общество1 сентября 2022 12:19

Житель Белгородского района рассказал губернатору о повреждениях на крыше после взрыва

Вячеслав Гладков пообещал мужчине, что проблему помогут устранить
Анастасия Лемешко
Глава региона ответил на вопрос жителя Стрелецкого, который после взрыва обнаружил повреждения на крыше. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

Глава региона ответил на вопрос жителя Стрелецкого, который после взрыва обнаружил повреждения на крыше. фото: со страницы Вячеслава Гладкова.

Напомним, утром 31 августа губернатор Белгородской области прокомментировал разбудившие жителей областного центра и пригорода звуки взрывов. Глава региона сообщил, что сработала система ПВО.

Вечером на прямую линию к Вячеславу Гладкову обратился житель села Стрелецкое. Он сообщил, что после утренних взрывов обнаружил небольшие повреждения на крыше своего дома, и спросил, куда можно обратиться по этому вопросу.

- Вас ждет глава Белгородского района Владимир Николаевич Перцев. Все вопросы, конечно, решим, - ответил губернатор.